É scomparso nella notte a 78 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia, Giuliano Gamberini, noto volto dell’imprenditoria ravennate.

Alla fine degli anni ’60 Giuliano Gamberini entra nella concessionaria SVA, per dare continuità all’attività aziendale, ottenendo il pieno sostegno di FIAT. Successivamente acquisisce le concessionarie del marchio Alfa Romeo, Lancia e Land Rover, rilevando rami d’azienda già presenti sul mercato automobilistico ravennate, e intuisce che l’asse portante del settore auto è il mercato dell’usato. Gamberini, diventato nel frattempo presidente di SVA SpA, realizza che con la crisi del mercato dell’auto alle porte occorre valorizzare ogni sinergia possibile ed è necessario riunire tutte le sedi SVA in una unica “città dell’auto” in via Trieste, dove sorge attualmente.

Lascia la moglie e tre figli: saranno loro a guidare l’azienda.

La Redazione esprime le proprie condoglianze.