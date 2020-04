Casa di riposo di Russi: ieri un nuovo operatore positivo. Gli ospiti con covid-19 trasferiti in ospedale

Un nuovo caso di positività al coronavirus nella casa di riposo “Baccarini” di Russi. Si tratta di un altro operatore del centro. Salgono così a 9 i lavoratori positivi all’interno della struttura. 24 invece il numero degli ospiti.

Nella giornata di ieri, il bollettino quotidiano sull’emergenza sanitaria della provincia di Ravenna, ha raccontato di 15 casi di positività in più. 2 casi si riferivano a Russi, uno appunto alla “Baccarini”. Sono saliti al momento a 8 gli anziani che dalla struttura sono stati ricoverati in ospedale a causa di un peggioramento del loro stato di salute. Dal tavolo di confronto a cui hanno partecipato l’azienda sanitaria, l’azienda dei servizi alla persona e l’amministrazione comunale, è però emersa la decisione di ricoverare in via precauzionale in ospedale anche tutti gli altri 16 degenti che hanno contratto il coronavirus e attualmente isolati all’interno di un’area della casa di riposo. 6 di queste persone verranno quindi trasferite al Covid Hospital di Lugo, mentre le altre 10 saranno ricoverate nei prossimi giorni all’Ospedale di Comunità di Cervia