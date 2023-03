Un 25enne di origine bengalese e residente a Conselice è stato accusato per molestie, a causa di comportamenti eccessivi, fino a veri e propri palpeggiamenti, denunciati da diversi fruitori della piscina ai responsabili di quest’ultima.

Gli eventi sono stati registrati nella piscina Acquajoss, di Conselice, l’estate scorsa, e ieri il giovane ha patteggiato la pena di 1 anno e quattro mesi.

Secondo i fatti riferiti in aula, tra scivoli e piscine piene di persone, l’uomo fu additato come “maniaco” in acqua.

Dopo le segnalazioni ai responsabili della piscina, sono state chiamate le Forze dell’Ordine.

Il 25enne, incensurato, è stato inizialmente accusato di violenza sessuale, per poi patteggiare la pena più lieve.

La notizia è stata riportata dal Corriere di Romagna.