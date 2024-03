Anas informa che sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 5:00 alle 9:00 di martedì 5 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene da Ravenna. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Cotignola.

Inoltre per consentire attività di ispezione e manutenzione del sottovia “Ferrovia Lavezzola-Faenza”, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e Bagnacavallo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: