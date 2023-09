Per lavori di allacciamento di alcune utenze alla rete del gas metano sono previste le seguenti modifiche alla viabilità nel comune di Faenza.





Dalle 8 di giovedì 21 settembre alle 19 del 6 ottobre (o comunque fino a termine lavori),

nel tratto di via Firenze compreso tra il semaforo di via Orto Bertoni e l’intersezione con via Buozzi: divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito.

Durante la prima fase dei lavori, indicativamente fino al 30 settembre, via Bertoni sarà raggiungibile circolando da via Firenze lato Brisighella e quindi percorrendo via Canal Grande e la rotonda del Passatore.

Nella seconda fase dei lavori via Bertoni sarà accessibile percorrendo viale Marconi e via Firenze lato Porta Montanara.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo il tratto oggetto dei lavori, collocare tutta la segnaletica occorrente, compresa la cartellonistica informativa anche nelle intersezioni limitrofe al tratto interdetto alla circolazione, indicare a residenti o frontisti il percorso utile per raggiungere la destinazione