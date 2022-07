Manutenzione alla rete del gas, modifiche alla viabilità in via Giotto

Per manutenzione alla rete gas sono previste alcune modifiche alla viabilità. Lunedì 11 luglio, dalle 7.30 alle 19, a Faenza in via Giotto, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; sulla stessa via divieto di transito in corrispondenza del civico 14. Per avvisare della modifica verrà predisposta la segnaletica informativa di strada chiusa lungo via Giotto e via Melozzo da Forlì.

Continuano i lavori in via Santa Maria dell’Angelo, ecco le modifiche alla viabilità

Per lavori di riparazione della rete fognaria proseguono i lavori di scavo a Faenza in via Santa Maria dell’Angelo dove, come già comunicato, sono previsti i divieti di transito e di sosta, con rimozione forzata, tra via Barbavara e le vie Zanelli-Castellani-Severoli.

Il percorso alternativo per raggiungere via Severoli è lungo via Cavour, svoltando in via Tonducci e percorrendo via Castellani, nella zona delle scuole Gulli, ci si potrà riconnettere a via Santa Maria dell’Angelo. A tal proposito il fittone all’incrocio tra via Castellani e via Santa Maria dell’Angelo è stato momentaneamente eliminato.



Da lunedì 11 a venerdì 15, o comunque fino a termine lavori, gli scavi interesseranno l’area d’intersezione tra le vie Santa Maria dell’Angelo-Castellani-Severoli-Zanelli.

Sarà comunque consentita, per i veicoli che arrivano da via Castellani, la svolta a destra verso via Severoli. Non sarà invece possibile attraversare l’incrocio in direzione corso Mazzini. I veicoli diretti in via Zanelli, dovranno percorrere via Severoli, via Pistocchi, corso Mazzini e poi svoltare a sinistra in via Ughi. Nella parte di via Zanelli compresa tra via Severoli e via Ughi sarà istituito il doppio senso di circolazione per i soli veicoli provenienti o diretti in quella zona. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei primi 30 metri di via Severoli a partire dall’intersezione con via Castellani. Al termine dei lavori verrà ripristinata la viabilità originaria.

Modifiche della viabilità in via Pana

Per consentire gli allenamenti da parte degli sbandieratori di un Rione della città, nella strada traversa alla provinciale Pana, che prende il nome sempre di via Pana, in tutta l’area, a partire dall’accesso del civico 104 con direzione Bologna, da lunedì 11 luglio al 9 settembre 2022, dalle ore 20 alle 23, è disposto il divieto di sosta con rimozione forzata.