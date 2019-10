Violento schianto contro un’auto: motociclista 25enne in gravi condizioni

Dopo l’incidente che nella notte ha spezzato la vita di un 59enne, un altro grave sinistro stradale si è verificato alle porte di Sant’Agata sul Santerno, in via San Martino, all’altezza dell’incrocio con via Ricci Curbastro, davanti al centro commerciale Le Magnolie. Gravi le conseguenze per un ragazzo di Alfonsine, classe 1994, ricoverato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Un ferito, ma potevano essere molti di più. L’episodio è avvenuto intorno alle 12.15. Il giovane motociclista, in sella ad una Yamaha di grossa cilindrata, era in compagnia di un gruppo di amici. Insieme avevano organizzato un’escursione in moto. Erano in 5 e stavano percorrendo via San Martino in direzione di Sant’Agata.