Mobilità, mobilità sostenibile e agricoltura: il punto di Bonaccini e Piroddi a Castel Bolognese

In una giornata dedicata ad affrontare il tema della mobilità, il presidente uscente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, candidato per il secondo mandato, ha raggiunto Castel Bolognese dove ha ribadito l’impegno della Regione alla realizzazione del casello e della variante della via Emilia. Non solo. Bonaccini ha confermato anche l’impegno per la ciclovia del Senio. Mobilità sostenibile è infatti stato il secondo argomento del tour elettorale odierno con la promessa di rendere gratuito il trasporto pubblico per gli studenti. L’agricoltura è stato un altro importante punto affrontato con i castellani. Temi che a livello locale Domizio Piroddi, candidato al consiglio regionale per la lista civica “Bonaccini Presidente” ha inserito nel proprio programma di mandato.