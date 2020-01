A pochi giorni dall’importante appuntamento con le elezioni regionali, Insieme per Cambiare Ravenna e Insieme per Cambiare Faenza esprimono il proprio sostegno alla lista civica Bonaccini Presidente e in particolare ai due candidati Consiglieri per la circoscrizione di Ravenna Domizio Piroddi e Carlotta Comandini.

Un sostegno attraverso cui ribadire la vocazione civica che ispira l’attività di Insieme per Cambiare, da anni convinto promotore di un’idea di politica all’insegna del civismo, modello oggi sempre più diffuso e ripreso anche da altre forze politiche.

IXC auspica che il dialogo tra liste civiche, ben rappresentato dalla Lista Bonaccini Presidente, possa proseguire in modo proficuo, con la convinzione che il coinvolgimento delle componenti civiche locali possa dare un contributo importante nell’ottica di una politica costruita su progetti di scala romagnola.

Domizio Piroddi, avvocato, da sempre alla difesa degli interessi della Romagna, già assessore all’Urbanistica per la città di Faenza, impegnato attivamente per le imprese del territorio.

L’obiettivo principale della sua scesa in campo al fianco di Stefano Bonaccini è focalizzare l’attenzione sul territorio romagnolo, rimarcandone le sue specificità ed i suoi punti di forza.

Carlotta Comandini, 38 anni, ravennate, si occupa di organizzazione di eventi, digital marketing e comunicazione d’impresa, attività che la hanno portata a seguire da vicino la promozione di diverse attività turistiche e commerciali del territorio. Candidandosi con la lista Bonaccini Presidente mette a disposizione di Ravenna e dei suoi cittadini la sua esperienza in questo settore così strategico per il nostro territorio.

Il #26gennaio, ricordati di scrivere Piroddi e Comandini accanto al simbolo Bonaccini Presidente! Facciamo sentire la nostra voce dove conta davvero.

La politica è passione e servizio e, questo, Insieme x Cambiare non lo dimentica.