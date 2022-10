Assemblea annuale di Confcooperative Romagna: “Sburocratizzare e investire sulla formazione”

Assemblea annuale di Confcooperative Romagna all’Hotel Mattei a Ravenna. Le 577 cooperative aderenti, dopo aver superato lo scoglio della pandemia, si riuniscono alla vigilia dei prossimi mesi autunnali e invernali che hanno inasprito l’incertezza del settore economico. Sostenibilità d’impresa la parola chiave per il futuro prossimo delle aziende, un obiettivo da raggiungere puntando sull’inclusività, secondo Confcooperative, perché “solo coinvolgendo tutte le persone, si può essere sostenibili” di fronte alla crisi economica ed energetica. Per questo motivo l’associazione ha intrapreso un percorso di scrittura sostenibile per aiutare a migliorare la comunicazione delle cooperative e dei 108 mila soci.

L’assemblea si è aperta con un momento di raccoglimento per la tragedia che ha coinvolto la cooperativa Cuore21 di Riccione, colpita da sei gravi lutti nell’incidente stradale lungo l’A4.