Mobilità e sostenibilità vanno di pari passo, ed è questa la direzione del recente accesso di Unigrà alla rete del trasporto pubblico locale.

Nei giorni scorsi sono state infatti inaugurate due nuove fermate delle linee extraurbane 177 (Lavezzola – Lugo – Faenza) e 178 (Lavezzola – Lugo) proprio davanti la sede del grande polo conselicese: efficiente ed economica alternativa all’uso dell’auto privata per gli spostamenti di lavoratori, ospiti e visitatori dello stabilimento.

Per l’intero mese di aprile 2023 i dipendenti fruiranno gratuitamente del trasporto pubblico da e per Unigrà, grazie al prezioso contributo di Consorzio Mete, nello specifico di Zaganelli Group e Coop. Trasporti Riolo Terme che eserciscono la linea extraurbana 177 e Fratelli Pollini che esercisce la linea 178.

Inoltre, dopo il mese di aprile, gli abbonamenti annuali per i lavoratori Unigrà saranno agevolati grazie al contributo dell’Azienda e allo sconto concesso dal Consorzio gestore dei trasporti: con la modalità “Job Ticket” Unigrà offrirà 60 euro per ogni abbonamento sottoscritto, su una tariffa già di per sé agevolata concessa da Mete.

L’operazione che ha visto nascere le due nuove fermate è avvenuta a seguito dell’ammodernamento della strada provinciale 59 Gardizza e resa possibile dall’appoggio dell’Amministrazione Comunale di Conselice, di concerto con l’Assessorato Provinciale di Ravenna ai Lavori Pubblici ed alla Mobilità; senza dimenticare la fattiva collaborazione dell’Agenzia della Mobilità Romagnola che, insieme agli altri enti, ha dato concreto seguito alle richieste di Unigrà di poter entrare nel circuito del trasporto pubblico ravennate.

Un importante lavoro di squadra, insomma, che ha visto fianco a fianco enti pubblici e l’Azienda di Conselice, con un comune obiettivo, ossia supportare nuove soluzioni di mobilità,

green e condivise: “i Comuni dell’Unione della Bassa Romagna sono alle prese con un proficuo percorso partecipato per la determinazione del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), perché non possiamo più permetterci di esitare sul tema della riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas serra – sottolinea Nicola Pasi, consigliere provinciale con delega alla Mobilità -. Sforzi come questo, che vedono coinvolti insieme pubblico e privato, non possono che essere un esempio da seguire e replicare. Incentivare il trasporto pubblico locale è infatti una delle principali leve che abbiamo per ridurre i carichi di traffico sulle nostre strade e ogni azione che punta a questo obiettivo merita il plauso di tutta la comunità”.

Carpooling, condivisione al centro

Ancora a partire da aprile 2023, ai dipendenti Unigrà che condivideranno l’auto per gli spostamenti casa/lavoro (car pooling) verrà offerta la possibilità di parcheggiare in modo comodo e sicuro in appositi stalli riservati, situati in prossimità dell’ingresso dello stabilimento: tutte le auto che si presenteranno al punto di controllo del Gate 1 con almeno due dipendenti a bordo potranno collocarsi agli stalli lì allestiti.

Sharing mobility e potenziamento del trasporto pubblico: ecco gli ingredienti della mobilità sostenibile di Unigrà.