A nome dei repubblicani ravennati Giannantonio Mingozzi ricorda l’amico Italo Caporossi, “da sempre fedele all’edera, mazziniano e uomo dalle straordinarie doti di imprenditore e di guida per la famiglia”. “Italo sarà sempre con noi, con la sua passione per il lavoro, la capacità di superare ogni ostacolo e le doti di coraggio e di umanità che infondeva a collaboratori, familiari e dipendenti; Cavaliere della Repubblica, fin dalle sue origini marchigiane si porta nel cuore doti di altruismo e di passione per gli ideali repubblicani, e per noi è sempre stato uno sprone a non demordere mai nè arrendersi di fronte a qualsiasi ostacolo, come ci ha ribadito anche alle ultime amministrative”. “Ma Italo Caporossi, conclude Mingozzi, lo vogliamo ricordare soprattutto come autorevole protagonista di quella classe di imprenditori che hanno contribuito a costruire la Ravenna industriale ed il porto dell’innovazione e della qualità del lavoro: in questi cinquant’anni Italo ha dimostrato l’orgoglio e le doti di coraggio, sacrificio e abnegazione delle quali gli siamo grati perché sono alla base dell’economia ravennate e del lavoro della nostra collettività”.