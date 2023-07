Ultimo appuntamento estivo per i “𝐓𝐞𝐨𝐝𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐃𝐚𝐲𝐬” che mercoledì 19 luglio salutano dando l’arrivederci all’autunno con un’altra magica serata per tutta la famiglia nella natura del Parco Teodorico.

Promossa da Coldiretti Ravenna, Campagna Amica, Terranostra in collaborazione con la Cooperativa sociale San Vitale e il Ristoro Teodorico (col patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura ed Agroalimentare del Comune di Ravenna), la rassegna propone:

– Incontro con il produttore (ore 18.30-20): l’Azienda Agricola Ca’ ad La’ di Brisighella presenta la propria realtà aziendale proponendo assaggi di prodotti a base di mora romagnola, antica razza suina che l’azienda agricola ha contribuito a salvare dall’estinzione e che alleva allo stato brado con passione e determinazione nonostante i danni subiti a causa di alluvione e frane.

– Ore 18.30-20.30 Laboratorio gratuito per bimbi 4-12 anni “Conchigliamo LAB” ideato e curato da Delio Mancini. Un laboratorio unico nel suo genere attraverso il quale è possibile osservare e scoprire la magia delle principali specie di conchiglie dell’Adriatico, ma anche giocare, toccare, costruire. Un modo per imparare a conoscere, amare e rispettare il mare, ovviamente divertendosi.

– Musica dal vivo: dalle ore 20.30 concerto dei ravennati Afterglow con il loro colorato repertorio per chitarra e violino che pesca dalla musica irlandese, alle colonne sonore proponendo anche canzoni originali e ballate folk-pop

– Come sempre il Ristoro Teodorico propone un menù speciale per l’aperitivo-cena contadina realizzato con i prodotti agricoli delle aziende del Mercato di Campagna Amica Ravenna. Ricordiamo che per gustare il menu è obbligatoria la prenotazione al 393 0861447.