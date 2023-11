Mercato immobiliare: 2023 positivo, ma l’alluvione ha svalutato diverse zone

200 compravendite abitative in meno rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno a Ravenna, 240 nel resto della provincia, ma, al netto delle difficoltà di questi mesi e dell’alluvione, il bilancio 2023 per il mercato immobiliare rimane comunque positivo secondo i dati raccolti da F.I.M.A.A. Confcommercio. D’altronde, dopo il periodo record che si è concluso lo scorso anno, una diminuzione dei numeri, anche in un contesto normale, era comunque preventivato. Aumentano leggermente i prezzi nel capoluogo (+1,8%), mentre, sempre causa alluvione calano nel resto della provincia (-1,4% alta pianura del Lamone; -1,2% in Bassa Romagna; -1,3% in collina; -1% nelle altre zone). Nel 2024 non sono previsti grandi numeri nella risalita, ma c’è molto ottimismo per il futuro.