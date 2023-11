Per un intero week end, ad Art & Ciocc 2023 che si svolge in Piazza del Popolo a Ravenna si potranno degustare ed acquistare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato.

Tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, liquori al cioccolato e “spezzati” di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili e cioccolato di Modica IGP.

Art & Ciocc non è solo una esperienza per il palato, è una festa per tutti e per tutta la città, che con questo appuntamento ci ricorda come il cioccolato sia motivo di gioia.

I cioccolatieri presenti in Piazza del Popolo provengono da varie regioni e così dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Calabria sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia del cioccolato!!! Tra le aziende presenti anche Sweet Fantasy Belgium con il cioccolato belga.

Tra le simpatiche Iniziative del tour il totem #faccedaciocc, per scattare simpatiche foto e selfie da condividere sui social.

Questa mattina si è svolta l’inaugurazione della 15° edizione di Art & Ciocc 2023 alla presenza delle autorità cittadine con un grande cuore di cioccolato.