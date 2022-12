Il fine settimana prima di Natale vede tre eventi nel centro durante i mercatini dell’artigianato . Venerdì 23 Babbo Natale arriva in piazza per dare un regalo a tutti i bambini, mentre il Coro “Ettore e Antonio Ricci” canterà sotto l’albero il “Concerto di Natale” per emozionare i presenti. In serata la Parrocchia Conversione di San Paolo Apostolo propone “Cantiamo il Natale” con i Cori della Parrocchia ” San Paolo” ” Kinnor” e la partecipazione del coro dei ragazzi “Dolci note”. Non mancheranno gli stand gastronomici.

Babbo Natale dalle ore 17 sarà in piazza per consegnare doni a tutti i bambini grazie al contributo dell’Associazione Insieme per Massa 2000.

Alle ore 18, il celebre Coro “Ettore e Antonio Ricci” canterà sotto l’albero davanti al Municipio. Il Coro venne costituito nell’anno 1929 dai fratelli Ettore in qualità di animatore e poeta ed Antonio che fu direttore e musicista. Negli ultimi tempi, dopo svariate partecipazioni a livello nazionale e internazionale, il coro va modificando il proprio repertorio arricchendolo delle più significative esperienze coral-popolari dell’intero territorio nazionale rispettando sempre le proprie origini romagnole.

La Parrocchia Conversione di San Paolo Apostolo, di via Emilio Roli 2, propone alle 20,45 di venerdì 23 “Cantiamo il Natale” con i Cori della Parrocchia ” San Paolo” ” Kinnor” e la partecipazione del coro dei ragazzi “Dolci note”.

Come tutti i venerdì pomeriggio, oltre ai mercatini dell’artigianato artistico nelle vie del centro e in Piazza Matteotti, organizzati dal forum delle associazioni, ci sarà lo stand gastronomico di PRO LOCO e AVIS. Le due associazioni porteranno in piazza i sapori della Romagna, dalla piadina con affettati e salsiccia, al vin brulè e sangiovese.

La sera della vigilia di Natale, dopo la messa in Piazza Matteotti, nello stand della Pro Loco ci saranno panettone e vin brulè.