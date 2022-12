“Una splendida occasione di incontro organizzata dagli amici di Faenza che, oltre allo scambio di auguri, ci ha dato modo di ragionare sui prossimi appuntamenti elettorali. Il 2024 sarà un anno di sfide importanti, con 16 comuni del ravennate al voto. Il vento sta cambiando anche in certe aree romagnole un tempo blindatissime. La sinistra sta segnando il passo, sopravvive grazie alla rete di potere saldata nei decenni ma a livello nazionale, come regionale e locale, sta mostrando tutti i limiti di un mancato rinnovamento progettuale e di una classe dirigente sempre meno adeguata e arroccata in difesa dei propri privilegi. Sta a noi risvegliare le coscienze, mobilitare le potenzialità e le intelligenze locali, scontrarci coraggiosamente sui grandi temi che investono la nostra libertà e il futuro del nostro territorio che la sinistra sembra aver compresso”.

E’ con queste parole che il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ha salutato i numerosi partecipanti al ‘pranzo degli auguri’ della Lega della provincia di Ravenna, a cui erano presenti, tra gli altri, i consiglieri regionali Andrea Liverani e Daniele Marchetti, il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli e i vertici locali di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto da Morrone a Roberta Conti, segretario della sezione faentina della Lega e organizzatrice dell’evento, e a Lorenzo Zandoli, referente della Lega per la provincia di Ravenna: ‘poter contare nei territori su persone capaci e attente come Roberta e Lorenzo fa la differenza”.