Pauroso incidente questa mattina a Massa Lombarda, presso la chiesetta dell’Oppio in via del Trebighino, a causa di una mancata precedenza sono venute in collisione una Fiat Punto condotta da un 69enne venezuelano ed una C3 condotta da un 53enne marocchino. Nel tremendo impatto ha avuto la peggio il 69enne che a causa delle ferite riportate è statto trasferito in elicottero al Bufalini di Cesena, mentre per il 53enne è stato traportato in Ospedale in ambulanza con ferite di media gravità. Sul posto la Polizia Locale della Bassa Romagna.