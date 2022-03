“Ieri è stato un giorno speciale, tutto il paese era in festa.

Ivano Marescotti ha detto “SI” ed ha scelto di farlo in dialetto romagnolo. Non solo il suo si, ma tutta la cerimonia, organizzata accuratamente all’interno dell’Ecomuseo.

Ivano Marescotti ha detto sì alla sua Erika e ha scelto di farlo all’Interno dell’Ecomuseo, dove sono custoditi tanti dei vecchi manufatti in erba palustre intrecciati a mano da suo padre.

Su richiesta di Ivano, la cerimonia è stata celebrata in dialetto romagnolo, perché, nonostante abbia girato il mondo e abbia recitato accanto ai più famosi attori americani, è sempre rimasto attaccatissimo alla sua terra e alle sue origini.

E proprio come si usava una volta, gli sposi hanno ricevuto in dono una borsa in erba palustre con all’interno pane, che rappresentava il necessario, sale, l’ingegno e vino, il di più.