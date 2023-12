Giovedì 14 dicembre alle 17:30 si terrà la presentazione del libro “Brucia la Notte”, scritto da Tiffany Vecchietti e Michela Monti ed edito da Mondadori. L’incontro, ospitato dal Centro Culturale Venturini, sarà introdotto e mediato da Elisabetta Sangiorgi.

Brucia la notte tratta di donne, tratta di libertà, con un’ambientazione tutta italiana. Il primo capitolo di questa saga femminista co-scritta dalle due autrici, inizia da una scritta: “Nessuno entra. Nessuno esce”. Questo quanto riportato sull’Area di Comando del Campo di Raccolta dove sono rinchiuse Ani e Bianca, le due protagoniste della storia. Sono Raccoglitrici di sale, che qui si fanno prosciugare il corpo e l’anima per ottenere l’oro bianco, l’unica risorsa energetica rimasta. Qualcuno, sotto a quella scritta, ha aggiunto una terza frase: Noi siamo nessuno. Ma come sappiamo bene, nei climi in cui si esercita quotidianamente la violenza e si esaltano egoismo e apparenza, si alimenta anche un fuoco silenzioso che attende solo di divampare e travolgere tutto il marcio attorno.

Tiffany Vecchietti è traduttrice e art director, online parla di libri attraverso la sua identità (poco) segreta, AKA Miss.Fiction. Vive a Bologna insieme a due gattoni e al partner. I suoi hobby preferiti sono la lotta di classe e il transfemminismo.

Michela Monti, con il suo romanzo d’esordio 83500, primo di una trilogia a cui sono seguiti M.T.V.M. e Otto (Triskell), ha vinto il premio Giallo Garda 2018. Ha partecipato anche al progetto editoriale “Salvataggi”, a sostegno delle donne afghane, per Pangea Onlus. Romagnola, vive a Sant’Agata sul Santerno (Ravenna), ama i gatti, il cibo, e rompere le scatole per le questioni riguardanti il femminismo e i diritti umani.

Per informazioni contattare il Centro Culturale Venturini al numero 0545 985812 o scrivere alla mail biblioteca@comune.massalombarda.it