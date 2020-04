L’associazione Per Massa ha donato al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Massa Lombarda diversi generi alimentari per aiutare le persone in difficoltà.

Gli alimenti, consegnati dal presidente di Per Massa Alex Pirazzini al coordinatore della Protezione civile massese Amedeo Ricchi, erano destinati alle numerose manifestazioni organizzate dall’associazione, che a causa dell’emergenza Covid-19 sono state annullate. Nei prossimi giorni si provvederà con l’aiuto dei Servizi sociali e della Caritas a individuare le famiglie più bisognose, a cui verranno consegnati i beni di prima necessità.

L’impegno della Protezione civile continua anche in questi giorni. I volontari, in accordo con don Pietro Marchetti e don Alberto Baraccani, hanno infatti donato alla comunità diversi rami d’ulivo, benedetti dai sacerdoti massesi nei giorni scorsi. I ramoscelli d’ulivo si possono trovare all’uscita di supermercati, farmacie e negozi massesi, insieme a un messaggio augurale di buona Pasqua.

“Questi sono gesti di grandissimo senso civico e responsabilità morale verso la propria città – commenta l’assessore alla Protezione civile Stefano Sangiorgi -. Gesti di grande valore perché avviene in un momento così difficile per il mondo intero. La nostra piccola comunità con il suo strutturato e ben radicato tessuto associativo ha dato un ennesimo segno di concretezza e una lezione di senso civico su come si possa fare la differenza con piccoli ma allo stesso tempo grandissimi gesti”.