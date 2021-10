Sabato 30 ottobre si celebra l’atteso ritorno della tradizionale rassegna “Una Massa di Risate”, protagonista della stagione teatrale invernale alla Sala del Carmine a Massa Lombarda. Lo spettacolo di apertura della rassegna è del comico Davide Dalfiume che porterà in scena “Ci piace la Pace”.

Questa serata avrà una duplice valenza. Da una parte sarà il primo appuntamento della stagione e dall’altra si collegherà a un tema molto caro all’Amministrazione, cioè il miglioramento dei rapporti all’interno della comunità locale per vivere in una dimensione serena e di pace. Infatti, ancora prima della pandemia, a gennaio 2020, l’Amministrazione Comunale di Massa Lombarda ha istituito l’Assessorato alla Gentilezza.

È proprio questo il tema al centro del primo appuntamento della rassegna “Una Massa di Risate”, sabato 30 ottobre ore 21.00, nel quale Davide Dalfiume porterà in scena “Ci piace la pace”, uno spettacolo da tempo tenuto nel cassetto. Uno spettacolo che vuole essere naturale, spontaneo, semplice che tenta di costringerci a riflettere su di noi. “La pace è un desiderio senza età, non ha colore di pelle, non ha etnia, è un’esigenza primordiale di tutti noi”.

Per celebrare questa giornata festosa e di ritorno in Teatro con tutti gli abbonati e gli affezionati, l’entrata di questa prima serata speciale sarà a offerta libera.

Nel corso della giornata sarà aperta anche la biglietteria del Teatro per informazioni e vendita abbonamenti (orario 9.00 – 12.30 e 19.00 – 21.00).

“Riaprire il palco della Sala del Carmine finalmente in piena capienza ci riempie di positività – commenta Elisa Fiori, Assessore alla Cultura – Sarà una stagione teatrale all’insegna della ripartenza e grazie alla collaborazione oramai collaudata con la Bottega del Buonumore abbiamo deciso di celebrare questo “nuovo inizio” con un evento capofila, uno spettacolo corale, oltre ai consueti quattro spettacoli, per parlare di pace, nel suo significato più ampio.

Un argomento che da sempre sta a cuore a questa Amministrazione Comunale, a cui vogliamo dare il massimo risalto e su cui dobbiamo continuare a riflettere, perché la pace, intesa anche come armonia, attenzione e cura per gli altri, va coltivata giorno dopo giorno partendo dai gesti quotidiani di ognuno di noi.”

Sabato 20 novembre 2021 ore 21.00 secondo appuntamento con Marco Falaguasta in “Neanche il tempo di piacersi”. Alla base del racconto, una domanda: quale sia, oggi, il ruolo di un padre di famiglia e come è cambiato negli ultimi anni. Da qui, viene facile paragonare l’infanzia delle generazioni precedenti a quella dei giovani nati a ridosso del o nel nuovo millennio. Un mondo, quello raccontato da Falaguasta, che oggi appare distante e che è irrimediabilmente andato perduto in termini di vita quotidiana. Una realtà certamente più umana, fatta di rapporti schietti e genuini, non mediati da tecnologie di alcun genere.

Sabato 11 dicembre 2021 ore 21.00 andrà in scena il comico Dario Vergassola in “Storie sconcertanti”. Vergassola, che proprio quest’anno festeggia venti anni di carriera come intervistatore comico, porta in scena uno spettacolo dal ritmo serrato e incalzante, un vero e proprio sconcerto esilarante, nel quale viene proposto l’infinito repertorio di domande e battute tratte dalle sue graffianti interviste comiche. Il repertorio satirico di Vergassola farà vacillare le convinzioni degli spettatori attraverso l’ironia intelligente.

Venerdì 21 gennaio 2022 ore 21.00 è in programma lo spettacolo “La mia donna è differente” di Nino Taranto. Pièce comica sul mondo delle donne, i loro dubbi, le perplessità, il loro coraggio e le loro paure recondite e molto altro ancora.

Ultimo spettacolo della rassegna “Una Massa di Risate” sarà sabato 26 febbraio 2022 ore 21.00 in compagnia dei Gemelli Ruggeri che presenteranno “La Stirpe dei Ruggeri”. Una vera e propria lezione di cabaret, fatto di gag esilaranti, di tempi comici perfetti, di continue sorprese. “La Stirpe dei Ruggeri” è un percorso nella follia dei gemelli monocotiledoni, monozigoti, monoovulari, bicellulari (insomma quelli identici), però i più diversi del mondo conosciuto, dove la comicità ha ritmi musicali e la musica ritmi comici.

La rassegna Una Massa di risate è organizzata dal Comune di Massa Lombarda in collaborazione con il Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore.