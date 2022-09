Nel tardo pomeriggio grave incidente a Massa Lombarda all’altezza dell’incrocio tra via Trebeghino e via Sant’Antonio dove per una mancata precedenza si sono scontrati un Furgone con a bordo due uomini ed una autovettura condotta da una 32enne con a bordo tre figli piccoli. Nell’impatto l’auto dopo la collisione è finita nel campo mentre il furgone si è rovesciato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze, auto medica ed elicottero. La mamma e i tre bambini sono stati soccorsi e portati al Bufalini di Cesena con codice di media gravità, mentre i due uomini sono stati trasportati con codice di media gravità bassa all’Ospedale di Ravenna. Sul posto oltre alla Polizia Locale della Bassa Romagna i Vigili del Fuoco.