Ravenna Farmacie e l’Ordine dei Farmacisti – sezione di Ravenna, comunicano che le mascherine gratuite ricevute dalla Regione in distribuzione da questa mattina nelle Farmacie comunali e in diverse farmacie private sono già andate esaurite. Si trattava di 35 mila mascherine, divise in lotti da 5: in pratica 7 mila lotti, di cui ogni utente poteva richiedere un lotto solo.

Si può dunque ipotizzare che circa 7 mila utenti si siano recati nell’arco della mattinata nelle farmacie del ravennate, per ottenere le mascherine.

Ravenna Farmacie e l’Ordine ribadiscono peraltro che sono tuttora disponibili nelle varie farmacie – pubbliche e private – mascherine in tutto uguali a quelle regionali, vendute a prezzi contenuti (che potranno anche calare ulteriormente nei prossimi giorni, se il mercato all’ingrosso consentirà un adeguato approvvigionamento). Per cui chi avesse bisogno di mascherine può tranquillamente recarsi nelle farmacie e riceverle, senza problemi di quantità e avendo la garanzia che si tratta di dispositivi qualitativamente garantiti.