Ravenna pronta ad accogliere altri migranti: “Quello che non funziona è il sistema di accoglienza del Governo”

Saranno tutti accolti al Convento Emiliani di Fognano i 28 migranti sbarcati dalla Life Support di Emergency a Ravenna. Saranno sotto la gestione della Cooperativa Acquacheta di Forlì. Le condizioni di salute dei profughi sono buone, considerato il viaggio compiuto. Due le persone con patologie cardiache da monitorare, ma senza aver manifestato particolari problematiche in questi giorni in mare. Emergency, invano, ha provato a risparmiare loro qualche giorno di navigazione in più, anche perché la nave avrebbe potuto salvare molti altri naufraghi in questi giorni, in caso di bisogno. 175 i posti a disposizione. Il Governo ha però confermato l’approdo a Ravenna. Sul nostro territorio i migranti rimarranno alcuni mesi, poi, se non potranno ottenere lo status di rifugiato ed entrare nel sistema di accoglienza comunale, saranno costretti a lasciare il centro di accoglienza, diventando di fatto clandestini.