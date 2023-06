Il Bagno Romea, in Viale Italia 129 a Marina Romea, quest’anno è gestito da Nadia Baldini e Christian De Donato, già proprietari del conosciuto ristorante Taverna del Molino in centro a Ravenna.

“Abbiamo delle idee e progetti a lungo termine per l’offerta di ristorazione in questo stabilimento: con un centinaio di coperti disponibili, il pranzo sarà semplice, ma curato, anche da asporto, mentre sulla cena si lavora su un menù più elaborato. I piatti a base di carne sono il nostro cavallo di battaglia, ma non mancheranno di certo interessanti proposte di pesce.” – ci racconta Nadia – “La spiaggia conta 130 ombrelloni e un’area giochi per i più piccoli: per gli sportivi sono a disposizione un campo da basket e uno da racchettoni, ma è previsto prossimamente anche un campo da beach volley”.