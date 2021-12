La Direzione Aziendale di Marcegaglia Ravenna ha convocato le RSU e le organizzazioni sindacali.

Nell’incontro è stato comunicato il raddoppio del premio di produzione per l’anno 2021, premio che sarà pagato nella busta paga di marzo 2022 come stabilito dal contratto interno. La decisione intende premiare l’impegno dei dipendenti che ha permesso al Gruppo Marcegaglia di ottenere risultati eccellenti nel 2021.

“Accogliamo con favore questa notizia che gratifica l’impegno dei dipendenti in questi difficili mesi di pandemia” dichiara Marco Riciputi segretario della Uilm-Uil di Ravenna.

“Questa scelta di raddoppiare il valore del premio di risultato del contratto integrativo aziendale conferma come giusta la scelta che abbiamo sempre fatto di contrattare e siglare accordi aziendali come via maestra per migliorare la condizione dei lavoratori. Percorso tutt’altro che semplice portato a compimento nel 2019 insieme ai colleghi della Fim-Cisl” – continua Riciputi.

“Questa notizia ci sprona ancora di più ad aprire discussioni serie con una azienda così importante per il territorio ravennate, a partire dalla sicurezza nel sito produttivo Marcegaglia che dovrà diventare il cardine dell’azione sindacale anche in seguito agli importanti intendimenti raggiunti dopo mesi di discussioni” conclude Riciputi segretario provinciale della Uilm-Uil Ravenna.