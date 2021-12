“Come Associazioni di Categoria del Commercio e dell’Artigianato accogliamo positivamente l’approccio emerso dall’incontro svoltosi ieri alla presenza del Sindaco e degli assessori competenti per deleghe oltre che ai dirigenti del servizio, che con celerità hanno avanzato una proposta tecnica di merito.

L’intervento prospettato, che riguarda in particolare l’adeguamento a doppio senso di Vicolo Plazzi, coglie le sollecitazioni delle Associazioni a proposito delle problematiche evidenziate dalle imprese. Gli interventi proposti sono sicuramente migliorativi e riteniamo questo l’inizio di un percorso per riqualificare il Borgo San Rocco, elemento questo che abbiamo fortemente chiesto, anche attraverso un aumento e una riorganizzazione della sosta più funzionale alle attività economiche e l’ascolto degli operatori del Borgo per studiare azioni o iniziative mirate.

Riteniamo altresì un segnale significativo anche l’apertura del varco di via Punta Stilo per migliorare l’accessibilità di via Cassino, su cui gli operatori ci invitano oggi come domani a monitorare la situazione con attenzione.

Abbiamo convenuto che ogni opera infrastrutturale che va ad impattare su una città storica con strade non strutturate per la mole di traffico automobilistico attuale è quasi sempre foriera di problematiche, su cui è però opportuno confrontarsi preventivamente al fine di trovare soluzioni quanto meno penalizzanti.

Per Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato va rafforzato, nello spirito dell’accordo siglato con tutto il Tavolo delle Associazioni Imprenditoriali, il confronto che sicuramente non termina qui ma che proseguirà anche nei tavoli di revisione del PUMS, che è lo strumento per governare la mobilità e quindi i flussi che irrorano gli assi commerciali cittadini, e su quello specificatamente annunciato per la valorizzazione del Borgo San Rocco.”

Confcommercio Confesercenti CNA Confartigianato