L’importante è essere connesse, sempre! Ecco lo slogan lanciato da Coldiretti Donne Impresa, il movimento femminile dell’Associazione agricola, in questo 29 ottobre 2020 in cui si celebra globalmente l’International Internet Day. Una ricorrenza istituita nel 2005 quella della ‘giornata del Web’ che oggi, alla luce dei tempi difficili che tutto il mondo sta vivendo, tra distanziamenti obbligati e collegamenti fisici sempre più complicati, assume ancora più valore.

Essere connessi, infatti, significa potersi confrontare, scambiarsi opinioni e rimanere sempre aggiornati. E questo è ciò che viene garantito proprio da Internet. Se l’agricoltura e gli imprenditori agricoli, nonostante pandemia e lockdown, hanno sempre potuto continuare a lavorare e produrre al fine di assicurare i rifornimenti alimentari e sostentare le famiglie italiane, molto lo devono infatti proprio alla Rete e alle tecnologie che hanno reso immediata la comunicazione, le transazioni e anche la formazione a distanza. Quella a cui il Forum Coldiretti Donne Impresa Ravenna non ha alcuna intenzione di rinunciare anche in tempo di Covid. Le imprenditrici agricole di Coldiretti Ravenna sono pronte, infatti, a lanciare l’iniziativa “I Mercoledì del sapere”, ciclo di seminari online di approfondimento su tematiche tecniche di sicuro interesse per tutte le aziende agricole.

I seminari, della durata complessiva di un’ora e mezza, si terranno tra novembre e dicembre 2020 ed hanno l’obiettivo di fornire una formazione di base permettendo a tutti i partecipanti di capire e seguire con competenza le procedure burocratiche quotidiane, supportati da tecnici e operatori Coldiretti.

Il primo incontro è in programma mercoledì 18 novembre dalle 18 alle 19.30 e verterà sulla tematica “Essere datore di lavoro: strumenti e adempimenti per assumere correttamente”, relatrice Barbara De Quarto, Consulente del lavoro di Impresa Verde Romagna;

Il secondo incontro, invece, si terrà mercoledì 2 dicembre dalle 18 alle 19.30 e approfondirà il tema “I nuovi crediti di imposta e il loro utilizzo: dal super bonus al 110% all’acquisto di macchine operatrici agricole 4.0”, relatore Andrea Marconi (Responsabile Area Fiscale di Impresa Verde Romagna). Il terzo e ultimo appuntamento del 2020 fissato per mercoledì 16 dicembre, sempre dalle 18 e sempre online, è dedicato al tema “Inail e malattie professionali” che sarà analizzato da Fausto Placuzzi (Responsabile Patronato Epaca Ravenna) e Martina Caroli (Addetta Epaca).

“In un anno così complesso e unico come quello che stiamo vivendo, commenta la Responsabile di Donne Impresa Ravenna, Laura Cenni . Internet ha dimostrato ancora una volta quanto sia diventato importante per il nostro lavoro quotidiano e la nostra vita personale. Auspico – conclude – che saranno tanti gli imprenditori agricoli, donne, giovani e pensionati – che si connetteranno con noi cogliendo questa opportunità formativa che accrescerà ulteriormente il nostro bagaglio di competenze”.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sui workshop consultabili sul profilo Instagram Donne Impresa Ravenna.