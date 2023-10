Marc Marquez, 8 titoli mondiali, in sella ad una moto del team faentino Gresini Racing. L’indiscrezione è stata lanciata da Motorsport. Secondo la fonte la firma sarebbe ormai prossima. Marc Marquez l’anno prossimo correrà in Ducati, l’accordo in questo caso è già stato trovato. Da decidere ancora invece se sarà nel team principale, che ha attualmente in squadra il Campione del Mondo Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, oppure con un team satellite. Sembra che la scelta prediliga questa seconda ipotesi.

A lasciargli il posto dovrebbe essere Fabio Di Giannantonio. Il Team Gresini affiancherebbe quindi i due fratelli Marquez sotto i propri colori. Il contratto sarà però di una sola stagione. Nel 2025 la maggior parte dei contratti in MotoGP andranno in scadenza e potrebbe avviarsi una sorta di rivoluzione con il mercato piloti. Da decidere ancora con che moto correrà Marquez, se con la copia della moto ufficiale, oppure con la Ducati Desmosedici GP23 come prevederebbe il contratto fra Gresini Racing e il marchio di Borgo Panigale.

Lo scorso anno il team Gresini, con Enea Bastianini, aveva ottenuto 4 vittorie e due secondi posto, oltre a diversi piazzamenti. Quest’anno la squadra fatica maggiormente. È arrivato il terzo posto in Argentina con Alex Marquez e il primo posto nella Sprint Race in Gran Bretagna, ma pochi altri acuti, per una moto che comunque ha dimostrato di saper stare in pianta stabile nella top10 delle corse.