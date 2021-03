Confartigianato incontra il Sen. Stefano Collina, primo firmatario di una proposta di legge per l’artigianato artistico-tradizionale che sappia trasmettere i valori e la cultura dell’esperienza artigiana in Italia. La proposta, che è condivisa con tutte le forze politiche, rappresenta un primo passo importante per il futuro di circa 60mila imprese.