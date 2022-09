Sono stati diversi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che quest’estate hanno riguardato alcuni edifici scolastici del territorio di Ravenna per garantire strutture sicure e all’avanguardia in vista della riapertura per il nuovo anno scolastico.

Nel dettaglio in questi mesi sono stati eseguiti interventi di manutenzione ed efficientamento nelle centrali termiche delle scuole primarie Torre, Mameli, Camerani, Pasini, Mordani, Ricci, Burioli, Iqbal Masih, Bartolotti, Pascoli di Sant’Alberto e nelle primarie di Castiglione e San Zaccaria; nella secondaria Gessi; nelle scuole dell’infanzia Missiroli, Gaudenzi e Fusconi e nel nido Lovatelli.

Conclusi anche i lavori di efficientamento energetico nella scuola dell’infanzia Mani fiorite, consistenti la realizzazione dell’isolamento delle pareti esterne mediante cappotto, l’installazione di nuovi sistemi di ombreggiamento e la sostituzione degli infissi; lavori di miglioramento energetico conclusi anche nella palestra Mattioli della scuola secondaria di primo grado Don Minzoni, dove è stato sostituito anche il manto di copertura della palestra, rifatto il pavimento di una parte della tribuna e dove sono state sostituite alcune porte tagliafuoco.

Al nido Orsa minore i lavori hanno riguardato la demolizione e ricostruzione del solaio di un bagno e del totale rifacimento del servizio igienico; lavori di efficientemento energetico terminati anche nella scuola dell’infanzia Gaudenzi, dove sono stati sostituiti tutti gli infissi della scuola; rifatti i due blocchi bagni nella primaria Garibaldi con un intervento sia di tipo edile che impiantistico e sistemazioni esterne; terminata la manutenzione straordinaria dei servizi igienici delle scuole R. Ricci e Grande albero. Si sono conclusi infine anche i lavori di manutenzione straordinaria della copertura della scuola primaria Camerani.

Oltre ai lavori di manutenzione, sono terminati a San Michele i lavori di realizzazione della nuova sede della scuola dell’infanzia Zaccagnini che aprirà in questo nuovo anno scolastico. Sono verso la fine invece i lavori per la realizzazione del parcheggio che conterà 22 posti invece di 11.