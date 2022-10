“Qualche giorno fa la prestigiosa classifica internazionale Times Education ha confermato l’Università di Bologna al primo posto degli Atenei italiani e nei primi 100 al mondo per qualità della didattica e impatto su tessuto sociale e sviluppo dei territori: penso che un qualche merito per il terzo anno di primato lo si debba ad imprese, fondazioni ed istituti di credito, a partire dalla Cassa di Ravenna, che da anni sostengono a Ravenna ed in Romagna l’insediamento universitario ed oggi sono impegnate a finanziare nuovi corsi e studentati con più posti letto e nuovi servizi visto l’aumento delle immatricolazioni”.

Lo afferma Giannantonio Mingozzi, presidente di TCR, gruppo Sapir e Contship, rilevando come le imprese del porto di Ravenna “sono tra le prime a fornire risorse, finanziare Master, proporre occasioni di lavoro e di inserimento, curare direttamente stages e formazione e garantire quella innovazione tecnologica e della didattica che aumenta la capacità di attrazione di tutta l’Alma Mater”. Basti citare logistica, trasporti e diritto portuale, conclude Mingozzi, tutti impegni che fanno di Ravenna e della Romagna un ambiente universitario che apporta qualità e prestigio internazionale e conferma il pieno sostegno di Istituzioni ed economia alla crescita degli studi superiori.