Mancano idraulici ed elettricisti: Confartigianato, CNA e consorzi promuovono i corsi della Pescarini

Mancano le figure qualificate in ambito artigianale, soprattutto nei settori dell’impiantistica e della termo-idraulica. È così che è nato un nuovo video promozionale dei corsi della Scuola Arti e Mestieri “Angelo Pescarini” per incentivare i giovani a iscriversi ai percorsi di formazione per diventare elettricisti o idraulici. Il progetto ha visto la collaborazione, oltre che della Provincia di Ravenna, anche di vari soggetti che da tempo hanno evidenziato il problema: Confartigianato, CNA e i consorzi Ciicai, Cila e Ceir-Cear. Il video, dal titolo “Orizzonti green: new generation e new techonolgy” sarà quindi diffuso sui social e nei vari eventi promozionali della scuola e rappresenta un primo passo per la valorizzazione di professioni oggi poco scelte dai giovani