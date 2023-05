Sulle conseguenze degli allagamenti in provincia di Ravenna, la Procura del tribunale bizantino ha aperto un’inchiesta che al momento si focalizzerà sugli eventi che hanno portato alla morte di Remo Bianconcini a Castel Bolognese, travolto dall’acqua fuoriuscita dal Senio mentre era in bicicletta. Un atto praticamente dovuto. Non è escluso tuttavia che all’interno del fascicolo della magistratura rientrino anche i danni causati dal maltempo e dagli allagamenti in tutta la provincia, viste le diverse emergenze scaturite in diversi Comuni