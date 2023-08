Made in Italy: sabato e domenica Faenza celebra la ceramica italiana

La migliore ceramica italiana in mostra a Faenza sabato 2 e domenica 3 settembre. 120 espositori, mostre, musei aperti, concerti, visite guidate speciali, premi, performance costituiranno il programma di Made in Italy, l’evento ideato a Faenza durante la pandemia e oggi arrivato alla sua terza edizione. Se Argillà è la celebrazione della ceramica internazionale, Made in Italy è l’elogio della ceramica italiana: arte e artigianato, design, oggetti per la casa, gioielli, sculture caratterizzeranno la due giorni di mostra-mercato attorno alla quale da quest’anno si svilupperanno una serie di eventi in tutto il centro città, che sarà raggiungibile grazie al servizio navette Green Go Bus, potenziato per l’occasione, sia da Piazzale Pancrazi, sia dal centro commerciale Il Borgo.