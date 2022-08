Lupo nelle campagne di Lugo: “Presenza consolidata. Imparare a convivere con questo animale”

Il lupo nella pianura ravennate ormai è una presenza consolidata. Tracce del suo passaggio sono state segnalate nel ravennate, in Bassa Romagna e nel faentino. A maggio le fototrappole della Piccola Oasi “Lilly e i Vagabondi” hanno ripreso l’animale nelle campagne lughesi. In questi giorni contatti col lupo sono avvenuti a Santa Maria in Fabriago dove sono stati colpiti alcuni animali da fattoria. Per questo, per imparare a convivere con il lupo, è necessario adottare alcuni comportamenti corretti. Si tratta sempre di un animale protetto, che ha paura dell’uomo. Su questi temi, la stessa Piccola Oasi, durante l’estate, ha organizzato diversi incontri formativi aperti a tutti.