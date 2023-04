L’Under 17 (2006) di Alberto Fiorentini conclude il suo campionato perdendo in casa di misura 0-1 con la Sammaurese. I biancoazzurri, che hanno sbagliato due calci di rigore, hanno poi brillantemente vinto la sfida dei quarti di finale della Fossil Cup, il torneo giovanile Allievi più grande d’Italia allo stadio di Rubiera (Reggio Emilia) superando 1-0 il Fraore Noceto grazie al gol di Dardi. Ora la squadra manfreda è attesa alla partita di semifinale, in programma mercoledì 3 maggio (ore 20.45) allo stadio di Bagnolo (Re) dove affronterà il Colorno che ha superato il Piccardo Traversetolo nel derby parmense.

L’Under 16 (2007) di Matteo Negrini conclude il campionato al “San Rocco” con una bella vittoria 4-0con il River Delfini 2018 grazie ai gol di Hodaj, Francesconi, Baha, Fantinelli. Grazie al quarto posto finale, i biancoazzurri si qualificano la “Coppa Stefano Credi”, torneo regionale che schiererà al via 32 squadre. Sono previsti un girone all’italiana con tre partite (7, 10 e 14 maggio), poi fasi successive a eliminazione diretta fino alla finale.

Buon viatico per questa prosecuzione la vittoria nella prima partita del torneo di Mezzano: 4-1con la Pianta Forlì grazie ai gol di Francesconi, Emiliani, Salami e Gaglione.

L’Under 15 (2008) di Alessandro Fabbri vince al “Neri” 5-2 con l’Edelweiss Jolly grazie alla doppietta di Di Mauro e alle reti di Collina, Badiali e Reka. Ultima partita di campionato domenica 30 aprile in trasferta nel bolognese contro il Basca.

L’Under 14 (2009) di Francesco Di Nunzio vince 7-0 con il Placci Bubano Mordano,mentre ha iniziato i tornei post stagione. Il primo a Bagnacavallo con un successo 3-0 con il Fusignano e un pari 1-1 con il Cervia.

Gli Esordienti 2011di Fabrizio Ciottoli vincono 4-0 in amichevole con la Marradese dopo il buon risultato nel periodo pasquale alla Ravenna Cup, trofeo nazionale, e il passaggio del turno al prestigioso torneo Tassi a Castel Maggiore come primi del gruppo.

Gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro vincono con il Sanpaimola

I Pulcini 2013 di Edo Drymishi. perdono con la Virtus.