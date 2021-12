Domenica 26 dicembre, come tradizione, il Comune di Lugo organizza la Giornata dello Sport al Palazzetto di via Sabin. Arrivata alla cinquantesima edizione, la Giornata dello Sport è il momento in cui la comunità lughese si stringe attorno ai suoi atleti premiando chi si è distinto di più a livello locale, nazionale e internazionale.

Dalle 10, dopo il saluto del sindaco Davide Ranalli, ci sarà l’intervento dell’assessore allo Sport Pasquale Montalti, e poi via alle premiazioni di tutti gli atleti e delle squadre di livello nazione. A far la parte del leone l’atletica con venticinque atleti e atlete premiati, otto le premiazioni per il parkour, quattro per la scherma, due per il judo, due per il nuoto, una per il surf, una per il sitting volley e una per un arbitro di basket di serie B. Seguiranno i riconoscimenti particolari e il conferimento del titolo di “Ambasciatore Unione Nazionale Veterani dello sport” che sarà consegnato a Filippo Baroncini e Walter Gorini.

Ospiti d’onore di questa cinquantesima Giornata dello Sport saranno la pilota Annalaura Galeati, campionessa italiana Formula Class Junior e Tommaso Giovannini, campione del mondo di Beach Tennis.

Verranno anche assegnati il 34° memorial “Guido Baracca” a Giuliano Rossi ex atleta e presidente Atletica Lugo, il 16° memorial “Antonio Bignardi” a Enrico Spada per l’attività giovanile svolta da “involley”, il sesto memorial “Gianfranco Betti” a Vanni Monari storico presidente Uisp e il 20° premio sponsor Liverani srl, azienda che sponsorizza da sempre lo sport del territorio.

“Riunirsi attorno ai nostri atleti è sempre una festa – dichiara l’assessore allo Sport Pasquale Montalti – , a maggior ragione perché lo sport in questi quasi due anni ha vissuto enormi limitazioni a caus della pandemia. Questa giornata conferma l’attenzione che come Amministrazione Comunale vogliamo continuare ad avere per lo sport, in particolare quello di base per i nostri bambini e ragazzi”.

Per accedere alla struttura è necessario il “Green pass rafforzato”, accesso dalle 9.30 e inizio della Giornata alle 10.

Per conoscere tutti gli atleti e le atlete premiati e scaricare le loro foto si può consultare il programma sul sito del Comune di Lugo