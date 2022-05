Questa mattina in via Bedazzo a Lugo una moto Yamaha R1 condotta da un 40enne mentre percorreva la strada verso via Fermi si scontrato violentemente con auto una Volkswagen Touran condotta da un 55enne che stava svoltando per entrare in una officina. Nell’urto il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto. L’uomo soccorso dal personale del 118 per le ferite riportate è stato trasferito al Bufalini di Cesena con l’elicottero. Sul posto la Locale Polizia della Bassa Romagna per gli accertamenti del caso e per dirigere il traffico bloccato.