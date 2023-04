“Pur con molte perplessità ci accingiamo a rispondere alle questioni sollevate da rifondazione comunista negli ultimi post dalla loro pagina facebook, vista l’insistenza con cui si continua a parlare di noi.

Punto 1. Come già detto il patrocinio del Comune di Lugo è una domanda che qualsiasi associazione, impresa, ente può richiedere al Comune per le sue iniziative, è gratuita e il Comune può decidere di concederla oppure no. Non è legata a bandi, contributi o altro.

Punto 2. Non possiamo certamente rispondere in merito alle metodologie con cui il Comune indice bandi o assegna i fondi: non crediamo neppure che queste siano le sedi giuste per una discussione di questo tipo. Da parte nostra possiamo solo dire di aver sempre messo il massimo impegno nel portare eventi di valore nel territorio qualsiasi fosse il contributo erogato dal Comune.

Punto 3. Lugo Music Festival è un’associazione di promozione sociale che riceve fondi sia privati che pubblici per svolgere le sue attività.

Nel nostro caso cerchiamo di portare la musica e le arti ad un pubblico più vasto possibile con quattro linee d’intervento: musica, cinema, scuole e natura.

È una fatica immensa ogni anno reperire fondi che sono rendicontati fino all’ultima virgola sulla base delle ultime leggi del terzo settore e senza i fondi privati LMF non potrebbe arrivare a produrre gli eventi che fa. Siamo molto grati per tutti i sostenitori ed il pubblico che crede nel territorio e nei giovani.”