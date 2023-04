Giovedì 6 aprile si terrà a Faenza, alle 17,30 nella biblioteca Manfrediana, la presentazione del libro “La Romagna delle fabbriche” di Federico Morgagni. L’iniziativa è organizzata dalla Cgil di Ravenna in collaborazione con il Comune di Faenza e la biblioteca Manfrediana. Oltre all’autore del libro, interverranno Davide Conti, coordinatore della Cgil di Faenza, Massimo Isola, sindaco di Faenza, e Riccardo Benericetti, segretario della Filtea Cgil negli anni Settanta. Durante l’incontro sarà ricordata la figura di Michele Magnani, storico delegato sindacale dell’Omsa deceduto nel 2022.

Il libro “La Romagna delle fabbriche” racconta i conflitti sindacali e i nuovi protagonismi sociali tra gli anni Sessanta e Settanta. Federico Morgagni, laureato in Scienze storiche all’Università di Bologna, ricostruisce l’evoluzione del movimento sindacale in quegli anni. La vicenda romagnola si presenta come un interessante caso di studio inserendosi, pur con le proprie non trascurabili peculiarità, all’interno di quel modello “emiliano” connotato da forte incidenza della piccola e media impresa, capillare presenza delle organizzazioni e dei partiti del movimento operaio e peculiare ruolo delle amministrazioni locali nel sostegno allo sviluppo del territorio.

La presentazione sarà incentrata sulle lotte e sulle aziende del territorio faentino, in particolare sullo storico calzaturificio di Faenza, OMSA, dove nel tempo hanno lavorato centinaia di uomini e soprattutto donne e dove le lotte in particolare sulla tutela occupazionale hanno rappresentato una punta avanzata del sindacalismo.