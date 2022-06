Lunedì 13 giugno alle 17 allo skate park in via Colombo si terrà un’iniziativa di pulizia coordinata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune con la partecipazione di Save the Planet, Enegan Spa e con le associazioni Auser, Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi, e il Piccolo gruppo educativo “Scarabocchiando a Casa di Silvia” e con la collaborazione di Hera. Tutti insieme per dare il proprio contributo all’interno del parco. Un appuntamento per riportare l’attenzione a queste azioni di comunità, fondamentali e adesso possibili dopo il lungo periodo delle restrizioni per la pandemia.

Protagoniste e protagonisti dell’iniziativa saranno i bimbi, accompagnati dai genitori, che raccoglieranno soprattutto i micro rifiuti, molto dannosi per l’ambiente perché finiscono nei corsi d’ acqua causando spesso la moria dei pesci e altri animali dato che entrano nella catena alimentare . L’obiettivo principale sarà quello di restituire al parco la sicurezza per giocare o svolgere qualunque attività a partire dai frequentatori più piccoli. Varie generazioni si potranno confrontare e sensibilizzare su un tema prioritario, la cura degli spazi comuni, raccogliendo ciò che troveranno lungo il cammino grazie anche al materiale messo a disposizione da Hera. Questo appuntamento segue quello dello scorso 2 aprile, nel centro di Lugo, sempre con l’obiettivo di raccogliere i micro rifiuti. Un’altra goccia quindi si aggiunge alle tante in cui cittadini e associazioni si impegnano in molti momenti dell’anno. Saranno presenti l’assessora all’Ambiente Maria Pia Galletti , Alessandra Serafini per Save the Planet, i volontari di Auser e della Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi, le educatrici di Scarabocchiando a Casa di Silvia.