In via San Francesco d’Assisi il Comune ha concluso i lavori per i marciapiedi e sulle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche, l’asfaltatura della strada e la segnaletica sarà realizzata da Enel al termine del periodo di ferie.

In via Leopardi il Comune ha terminato i lavori per marciapiedi e strada, anche in questo caso la segnaletica verrà realizzata al termine delle ferie.