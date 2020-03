Il valore di una Comunità sta essenzialmente nella sua capacità ed immediatezza di azione e questa Comunità verrà poi giudicata e valorizzata in base al suo ruolo nel concreto sostegno, morale e materiale, ad un’altra Comunità.

Nel 2010, la Città di LUGO di Romagna, stante il Sindaco Dr. Raffaele Cortesi, ha firmato un Patto di Amicizia con la città cinese di TAI’AN, rapporto proposto e mediato della Dott.ssa Jiang Hui, residente nella città romagnola, nonché Socio fondatore della locale Associazione Gemellaggi e Relazioni Internazionali “Adriano Guerrini”.

Negli anni passati, alte delegazioni istituzionali della Municipalità e degli organi di industria, turismo e cultura hanno visitato, in più occasioni, la città di Lugo, per finalizzare il Patto e per sondare opportunità di reciproca collaborazione, contattando direttamente realtà locali e demandando possibili protocolli di mutua collaborazione a seguito dell’auspicata visita che la delegazione della Città di Lugo avrebbe dovuto effettuare in Cina.

Oggi, la Municipalità di TAI’AN, sempre tramite la Dott.ssa Jiang, ed Associazione Gemellaggi e Relazioni Internazionali “Adriano Guerrini”, ha voluto far pervenire alla Città e popolazione di Lugo il sentito valore di umana vicinanza in occasione della recente infausta avversità sanitaria e in virtù della collaborazione di Amicizia, ha fatto giungere una lettera di solidarietà al Sindaco Davide Ranalli e soprattutto sta facendo recapitare alla città di Lugo un concreto aiuto umanitario consistente in 20.000 mascherine.

Il messaggio impresso sulle confezioni pronte da inviare rispecchia il significato del gesto nella sua alta umanità, prendendo spunto da un principio di Seneca:

“Il linguaggio della solidarietà è semplice e non necessita di traduttori”.

Con questo gesto, una Comunità cinese ha voluto testimoniare ad una Collettività italiana distante 9.000 km, che un Patto di Amicizia non rappresenta unicamente un anacronistico documento, ma che si possono instaurare sinceri rapporti umani, nonché raggiungere mutui obiettivi superando la catena del profitto e le differenze che caratterizzano le due realtà.