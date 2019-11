“Lonely Planet”: guida Emilia Romagna. Ravenna e Faenza per i viaggiatori

Lonely Planet, famosa guida di viaggio nel mondo lancia la sua prima Guida completa dell’Emilia Romagna, che uscirà il 5 dicembre.

Cinque autori l’hanno percorsa in lungo e in largo per raccontare, in 448 pagine, le tante opportunità di vacanza che la Regione offre al turista contemporaneo.

In merito a Ravenna sono state inserite via Mazzini, conosciuta anche come Via dei Poeti, la quale conserva un percorso letterario con pannelli che riportano i pensieri dedicati alla capitale del mosaico da scrittori quali Dante, Henry James, Herman Hesse, Freud, Marguerite Yourcenar e molti altri.

Sempre su Ravenna si fa riferimento ai suoi mosaici Unesco, alle spiagge e alle pinete; su Faenza si trovano la tradizione delle botteghe ceramiche e i monumenti del centro storico.