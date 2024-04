I lavori di realizzazione degli invasi di accumulo, al servizio degli impianti irrigui, nel ravennate, sono al centro di una interrogazione presentata dal consigliere della Lega, Andrea Liverani.

“Il 2022 e il 2023 sono stati evidenziati come gli anni più caldi degli ultimi decenni – sottolinea il consigliere – con ovvie ricadute su tutte le attività, in particolare nel settore agricolo e industriale. La siccità ha spesso messo in crisi il settore agricolo, con gli imprenditori del settore che hanno visto vanificati i propri sforzi a causa di una situazione climatica estrema”.

Liverani ricorda il cantiere ancora in essere, del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per la costruzione di invasi di accumulo al servizio degli impianti irrigui esistenti (denominati Ebola, Vitisano, Ovello, Poggio-San Rufillo, Rivalta e Santa Lucia) e per la realizzazione di nuove reti irrigue nei comuni di Brisighella e Faenza, nel ravennate.

“L’ultimazione dei lavori per il lotto 1 era prevista per il 4 marzo 2024, ma ad oggi i lavori non sono terminati”, afferma il consigliere che chiede perciò conto alla giunta dei tempi di ultimazione del lotto e i dettagli del progetto. Infine, chiede di sapere se la giunta intenda intraprendere azioni per giungere alla conclusione dei lavori e se l’area in oggetto è destinata anche a diventare un parco pubblico.