Riaprire il punto nascita all’ospedale di Lugo (Ravenna). Un impegno “già assunto dal presidente Bonaccini”.

Lo chiede Fabio Liverani (Lega) in un’interrogazione nella quale vuole anche conoscere quali siano le azioni della Giunta “circa il servizio pubblico fornito dal reparto di ostetricia, neo-natalità e pediatria dell’ospedale in questione”.

L’ospedale, chiuso per l’emergenza Covid dal marzo 2020, è un riferimento per 100mila cittadini. Liverani ricorda che, nell’aprile 2019, “in piena campagna elettorale per l’elezione del sindaco di Lugo, Davide Ranalli, il presidente Bonaccini è intervenuto all’appuntamento organizzato dal Partito Democratico per ribadire l’importanza della presenza dell’Ospedale di Lugo, promettendo di potenziarne l’efficienza ed escludendo chiusure di reparti”. Un concetto ribadito da Bonaccini – scrive il consigliere leghista – in Assemblea legislativa il 28 aprile 2020, quando confermò che “gli ospedali divenuti temporaneamente Covid Hospital sarebbero tornati nella loro piena funzione”. E che il punto nascita venisse tenuto aperto, lo aveva confermato, nel maggio 2020, anche il direttore sanitario dell’Ausl della Romagna.