Penultima giornata domani, sabato 29 luglio, per la settimana clou del Festival Naturae.Alle 17.30 all’Arena del Sole, “Cittadinanza onoraria al Lupo”. Cerimonia pubblica di consegna della cittadinanza onoraria al lupo in rappresentanza della più vasta comunità di predatori superiori degli ambienti naturali della Romagna. Scomparso dalle nostre pinete da secoli, ha fatto la sua ricomparsa in alcune aree protette nel Parco Delta del Po, nella doppia veste di bestia selvaggia, di portatore di conoscenza, di storia, di immaginario, di necessità oggi, di difendere con lui, la biodiversità sul pianeta. Consegnerà l’onorificenza il borgomastro della bioregione Romagna, Roberto Papetti.

Di seguito alle 21, al Bagno Rosa 22, di viale Caboto, “A rimirar le stelle”. Osservazione della volta stellata dalla Spiaggia di Lido di Classe. A cura di A.R.A.R, Associazione Ravennate Astrofili Rheyta.