I consiglieri della Lega nel consiglio comunale di Cervia hanno presentato un ordin del giorno.

Ecco il testo completo:

“Oggetto: ODG – REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA PINETA FORMICA E SS16.

V I S T A

 L’interpellanza presentata ad inizio 2011 dal gruppo consigliare del PDL e la risposta di codesta amministrazione del 3 febbraio, relativamente all’intersezione di via pineta formica con la statale SS16, ove si certifica che l’incrocio è conforme alla normativa vigente e adeguatamente illuminato, seppur collocato in un’ampia curva dove la visibilità nei due sensi di marcia è garantita e gli unici elementi di pericolo possono essere generati da comportamenti non corretti degli automobilisti;

 l’interpellanza della Lega Salvini premier di inizio gennaio 2020 e relativa risposta.

P R E M E S S O

– che via pineta formica è da tempo uno degli ingressi principali di Cervia ed è utilizzata quotidianamente da un elevato numero di mezzi, sia in entrata che in uscita, per l’accesso alla zona artigianale e alla città;

– che in caso di traffico elevato risulta difficile accedere a via pineta formica se provenienti da Ravenna e ancora più problematico immettersi sulla statale SS16 in direzione Rimini, infatti spesso si creano lunghe code che risultano essere d’intralcio alla circolazione stradale e pericolose in quanto ostacoli fermi sulla carreggiata;

– che la zona artigianale dovrebbe essere potenziata con nuovi capannoni con il conseguente aumentando del traffico di camion, anche di grossa stazza;

– che la strada statale SS16 è di competenza dell’ANAS, ente col quale l’amministrazione deve interagire per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale;

– che lo svincolo in oggetto è anche via d’accesso di una attività economica, posta tra la statale e le saline, che potrebbe creare pericolo col traffico generato dai propri clienti;

– che gli accessi e le uscite dalle arterie stradali extraurbane, soprattutto se ad alto afflusso di traffico, devono essere di facile utilizzo, ben segnalate e realizzate in modo da garantire la massima sicurezza per la circolazione;

C O S I D E R A T O

 che all’intersezione tra via pineta formica e l’SS16 è stata nel tempo oggetto di diversi incidenti stradali anche mortali;

 che non è sufficiente affidare la sicurezza stradale ai comportamenti corretti degli automobilisti inquanto non solo in caso di comportamenti in violazione al codice della strada, ma anche una semplice distrazione, potrebbe generare conseguenze gravi;

Chiediamo al Sindaco e alla Giunta:

1- Di aprire un confronto con ANAS sulla fattibilità e la realizzazione di una rotatoria tra via pineta formica e la statale SS16.

2- Di attivarsi per il finanziamento dell’opera in oggetto.

3- Di realizzare la rotatoria in tempi contenuti e certi.”

I Consiglieri Comunali:

Enea Puntiroli

Daniela Monti

Stefano Versar